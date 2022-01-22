Россия ждёт от США письменного ответа по итогам переговоров

Вашингтон уже готовит его

Москва и Вашингтон сделали первый значимый шаг в переговорах по безопасности. Очередной раунд прошел накануне в Женеве. Американская сторона пообещала дать письменные ответы на предложения России уже на следующей неделе. Правда, по данным газеты Washington Post, США почему-то попросили российскую не публиковать свой ответ на проекты по гарантиям безопасности.

Говорить о прорыве, конечно, рано. Тем более, что сразу после встречи в Женеве Киеву передали новое вооружение. И это вызвало раскол уже внутри НАТО, сообщает "ТВ Центр".

Конкретные ответы на вопросы Москвы не даны, но встреча признана полезной. Так российская сторона резюмировала итоги переговоров между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном. Вашингтону напомнили, что ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счёт безопасности другой.

Формулировать ответы американская сторона начнёт уже в выходные. Джо Байден вылетел на совещание с командой по нацбезопасности в резиденцию Кэмп-Дэвид, сообщила пресс-секретарь Белого дома. Похоже, наброски письменного ответа у Вашингтона уже есть.

Сразу после переговоров в Женеве на Украину была доставлена партия летального оружия и боеприпасов, в общей сложности - 90 тонн. На этом фоне Германия решила заблокировать передачу Эстонией Незалежной вооружение немецкого производства.

Всего два дня назад Владимир Зеленский в обращении к нации призвал "выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками". А уже через сутки дал интервью американским журналистам и сообщил, что крупномасштабная война с Россией может начаться с оккупации Харькова.

Зеленский занят сейчас расширением санкций, и теперь не только против россиян. В новый чёрный список, кроме российских судей, вошли и дизайнер Артемий Лебедев за разработку логотипа Крыма и шестеро австрийских архитекторов. Их обвиняют в проектировании здания театра в Крыму.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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