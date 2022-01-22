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В Великобритании обнаружен ещё один штамм коронавируса

12:46
  • суббота
  • 22 января 2022

Он быстро распространяется

Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти во всём мире. Тревожная ситуация не только в США, но и в Европе. Британские учёные сделали неприятное открытие. Штамм "омикрон", имеющий свыше 50 мутаций, преподнес ещё один сюрприз: британские медики сообщили, что обнаружен новый подвид этого вируса.
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Названия ему пока не придумали. В буквенных обозначениях он фигурирует, как ВА-2. И распространяется куда стремительней, чем изначальный "омикрон". И хотя в Британии власти пошли на смягчение антиковидных мер, война с пандемией далеко не окончена.

В США "омикрон" почти полностью вытеснил "дельту" и сегодня в стране новый максимум заболевших. С этой субботы без сертификата о вакцинации в Штаты не пустят иностранцев, сообщает "ТВ Центр".

Ограничения вводит и Япония, где заболевших стало на 10 тысяч больше. В Токио и ещё 12 префектурах будут сокращены часы работы супермаркетов и ресторанов. Под полным запретом продажа алкоголя. Третий день подряд лихорадит Германию, новые всплески в Румынии и Польше. Среди инфицированных и 78-летний экс-президент Лех Валенса. Опасная динамика сохраняется и в Австрии.

Из-за "омикрона" Бразилия отказалась от проведения карнавала в Рио и Сан- Пауло. Фестиваль самбы перенесли на апрель. В Израиле на самоизоляцию ушел министр обороны Бени Ганц.

В России, не смотря на рост инфицированных омикроном, госпитализация сокращается. В Москве тех, кому потребовалась помощь в стационаре, менее 7% процентов от общего числа заболевших.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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