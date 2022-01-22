Новая "Добрая суббота" стартовала в рамках проекта "Большая перемена"

Этой акции уже год

"Палитра добрых дел" - под таким названием стартовала новая "Добрая суббота". Этой благотворительной акции исполнился уже год. Проект создан по инициативе школьников в январе прошлого года.

Каждую неделю участники сообщества "Большая перемена" по всей стране помогают тем, кто в этом особенно нуждается и делятся своими добрыми делами в социальных сетях.

Всего было проведено больше 50 таких акций. Присоединиться может каждый. Проект - часть президентской платформы "Россия - страна возможностей", напоминает "ТВ Центр".

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