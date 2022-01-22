Глава МИД Британии попросила Москву о срочном визите

Он состоится в феврале

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву на переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым.

По сообщениям дипломатических источников ТАСС, Лондон запросил этот визит впервые с 2017 года. Тогда в российскую столицу прилетал Борис Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел.

Москва уже дала согласие на просьбу о визите Лиз Трасс. Ранее The Times писала о скором визите в Москву назначенной в октябре 2021 года на пост главы МИД Британии госпожи Трасс.

Лиз Трасс была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона в 2014-2016 годах. Затем занимала посты министра юстиции и лорд-канцлера в первом кабинете Терезы Мэй в 2016-2017 годах.

В конце ноября 2021 года Трасс, выступая на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Латвии, заявила, что Россия сделает стратегическую ошибку, если вторгнется в Украину, и обвинила Москву в злонамеренной активности.

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