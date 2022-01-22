Опубликованы страшные кадры, снятые в Перу после цунами

Гибнут флора и фауна

Крупнейшая экологическая катастрофа в Перу наблюдается в Перу после извержения вулкана у берегов Тонга. Цунами стало причиной утечки в океан более шести тысяч баррелей нефти. В стране введён режим чрезвычайной ситуации. Опасное пятно убивает всё живое в радиусе нескольких километров.

Чёрные пляжи и чёрные волны: так сейчас выглядят километры прибрежной линии возле столицы Перу. Почти двести гектаров суши и более ста на поверхности моря покрыты толстым слоем нефти. Экологическую катастрофу называют крупнейшей в стране за последнее время. При разгрузке танкера на терминале в море попало шесть тысяч баррелей нефти.

Как заявляют в компании, причиной стало цунами, возникшее после извержения вулкана на островах Тонга в десяти тысячах километрах от Лимы. На закрытых пляжах волонтёры спасают погибающих животных и птиц, среди которых морские львы и знаменитые пингвины Гумбольдта, сообщает "ТВ Центр".

Власти требуют компенсации от нефтяной компании, но там ссылаются на форс-мажорные обстоятельства. Уникальная флора и фауна под угрозой исчезновения, на грани выживания оказались сотни рыбацких семей.

Тревогу бьют и на другом конце страны. Древний город инков Мачу-Пикчу оказался заблокирован в результате наводнений и оползней. Улицы ближайшего населённого пункта залиты грязевыми потоками, затоплены два отеля, эвакуированы сотни туристов.

Сообщение с районом бедствия сейчас затруднено. Вода размыла дороги и повредила мосты. Сошёл с рельсов пассажирский поезд. Всемирно известный исторический комплекс закрыт на неопределённый срок.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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