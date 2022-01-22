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Светлана Ходченкова показала своё "прекрасное утро" на Мальдивах

18:14
  • суббота
  • 22 января 2022

Там она отметила день рождения

Звёзды российского шоу-бизнеса полюбили Мальдивы. На далёких тёплых островах они отмечают свои дни рождения, летают туда на новогодние каникулы и всегда хвастаются снимками из-за моря на своих страницах в социальных сетях.
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Светлана Ходченкова на этой неделе отметила на Мальдивах некруглую дату: актрисе исполнилось 39 лет. Поселилась она в отеле стоимостью 200 тысяч рублей в сутки и своими фотографиями заинтриговала поклонников.

На снимках – украшенные шариками и плакатами апартаменты, счастливая актриса на фоне моря, торт и напитки. "Моё прекрасное утро", - гласит подпись под одним из фото.

Очевидно, что всю украшения развесил в номере рыцарь сердца Ходченковой. Но кто этот незнакомец? Фанаты – в замешательстве.

Мужем актрисы когда-то давно был её коллега по цеху Владимир Яглыч, потом она встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, но с 2016 года о личной жизни Ходченковой ничего не известно. Актриса оберегает своё личное пространство от журналистов и не любит ходить на тусовки, где собираются звёзды шоу-бизнеса.

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