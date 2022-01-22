В Забайкалье бродячие собаки загрызли 7-летнюю девочку

Её тело нашли на пустыре

В Забайкалье расследуют обстоятельства гибели семилетней девочки. Предположительно, её загрызли бездомные собаки.

Уголовное дело возбуждено местным управлением Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства "Московскому комсомольцу".

По данным следствия, 22 января в полицию села Домна Читинского района поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса спасатели и полицейские нашли тело ребёнка со следами нападения животных.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашиваются очевидцы и свидетели этого происшествия.

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