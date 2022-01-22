Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Также речь зашла о взаимодействии по линии ОДКБ

Практические шаги по нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе обсудил сегодня Владимир Путин с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Телефонный разговор прошёл по инициативе Еревана.

Лидеры двух стран также отметили целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ.

По просьбе Никола Пашиняна российский президент рассказал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности, сообщает "ТВ Центр".

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