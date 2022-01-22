ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Роскосмос" жёстко отреагировал на отказ в американской визе космонавту Чубу

14:13
  • суббота
  • 22 января 2022

В корпорации предупредили о последствиях

В "Роскосмосе" прокомментировали отказ в выдаче американской визы российскому космонавту Николаю Чубу. В корпорации заявили, что этот шаг Вашингтона угрожает безопасности на МКС.
США отказали в визе российскому космонавту

"Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации", - отметили в "Роскосмосе".

Там подчеркнули, что неподготовленный экипаж в космос никто отправлять не будет, а гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с Николаем Чубом. "А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее стало известно, что США не выдали визу нашему космонавту Николаю Чубу, который должен пройти предполётную подготовку в Центре имени Джонсона. Там обучаются и знакомятся с американским сегментом все космонавты, которые летят на МКС. По аналогичной схеме американские астронавты проходят подготовку в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Николай Чуб
Николай Чуб
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.