"Роскосмос" жёстко отреагировал на отказ в американской визе космонавту Чубу

В корпорации предупредили о последствиях

В "Роскосмосе" прокомментировали отказ в выдаче американской визы российскому космонавту Николаю Чубу. В корпорации заявили, что этот шаг Вашингтона угрожает безопасности на МКС.

"Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации", - отметили в "Роскосмосе".

Там подчеркнули, что неподготовленный экипаж в космос никто отправлять не будет, а гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с Николаем Чубом. "А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее стало известно, что США не выдали визу нашему космонавту Николаю Чубу, который должен пройти предполётную подготовку в Центре имени Джонсона. Там обучаются и знакомятся с американским сегментом все космонавты, которые летят на МКС. По аналогичной схеме американские астронавты проходят подготовку в России.

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