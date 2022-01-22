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Арнольд Шварценеггер попал в серьёзное ДТП

16:55
  • суббота
  • 22 января 2022

Очевидцы публикуют фото с места аварии

74-летний Арнольд Шварценеггер попал в серьёзное ДТП. По предварительным данным, он стал виновником столкновения на перекрёстке.
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Огромный внедорожник артиста буквально подмял под себя легковой автомобиль, за рулём которого была женщина, сообщает TMZ.

Причиной аварии стало то, что Шварценеггер проехал на красный свет.  Очевидцы публикуют в социальных сетях фото с места аварии и утверждают, что столкновение было очень мощным.

На снимках видно, что в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности. Актёр не пострадал, а женщина в легковушке получила травму головы.

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