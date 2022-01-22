Очевидцы публикуют фото с места аварии

74-летний Арнольд Шварценеггер попал в серьёзное ДТП. По предварительным данным, он стал виновником столкновения на перекрёстке.

Огромный внедорожник артиста буквально подмял под себя легковой автомобиль, за рулём которого была женщина, сообщает TMZ.

Причиной аварии стало то, что Шварценеггер проехал на красный свет. Очевидцы публикуют в социальных сетях фото с места аварии и утверждают, что столкновение было очень мощным.

На снимках видно, что в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности. Актёр не пострадал, а женщина в легковушке получила травму головы.

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