В Подмосковье произошло массовое ДТП с маршруткой

Есть пострадавшие

В подмосковных Люберцах произошло массовое ДТП с участием маршрутки, "Камаза" и четырёх легковых автомобилей. В аварии пострадала женщина, ехавшая в рейсовом микроавтобусе, сообщает ТАСС.

ДТП произошло утром 22 января. "Камаз", двигаясь со стороны деревни Марусино в сторону Торбеево, внезапно протаранил попутно двигавшуюся маршрутку, после чего она столкнулась с двумя легковушками, а "Камаз" вынесло на встречную полосу, где он врезался в два автомобиля.

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства случившегося. На месте аварии работают эксперты.

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