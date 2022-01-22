ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье произошло массовое ДТП с маршруткой

15:55
  • суббота
  • 22 января 2022

Есть пострадавшие

В подмосковных Люберцах произошло массовое ДТП с участием маршрутки, "Камаза" и четырёх легковых автомобилей. В аварии пострадала женщина, ехавшая в рейсовом микроавтобусе, сообщает ТАСС.

ДТП произошло утром 22 января. "Камаз", двигаясь со стороны деревни Марусино в сторону Торбеево, внезапно протаранил попутно двигавшуюся маршрутку, после чего она столкнулась с двумя легковушками, а "Камаз" вынесло на встречную полосу, где он врезался в два автомобиля.

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства случившегося. На месте аварии работают эксперты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с маршруткой
ДТП с маршруткой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.