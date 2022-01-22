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МИД России ответил на новую провокацию США и НАТО

15:44
  • суббота
  • 22 января 2022

Москва обвинила Вашингтон в токсичной кампании

Россия обвинила США и НАТО в токсичной кампании с ложными обвинениями, направленной против нашей страны. Так в МИДе прокомментировали подготовленный Госдепом бюллетень "Факты и вымысел: российская дезинформация по Украине".
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На Смоленской площади подчеркнули, что заявление США о десятках контактов по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины ни что иное, как вымысел. Реальное положение дел состоит в том, что Вашингтон запустил токсичную кампанию, представляя Москву агрессором, заявили во внешнеполитическом в ведомстве.

Там добавили, что всё написанное в бюллетене Госдепа не выдерживает никакого критического анализа. Среди вымыслов Вашингтона российская сторона упомянула тезис, что Москва использует дезинформацию, чтобы создать предлог для войны с Украиной. Дипломаты напомнили Штатам в этой связи о их методах оправдания агрессии против Ирака.

Запад обвиняет Россию в подготовке агрессии против Украины. В Кремле не раз заявляли, что Россия не собирается воевать с соседней страной, а передвижения войск по территории России – внутренне дело государства.

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