На Украине расстроились после заявлений Германии о Крыме

Киев разочарован поведением партнёров

В Киеве разочарованы прозвучавшими в Германии заявлениями о невозможности возвращения Крыма. Министр иностранных дел Украины отметил целый ряд недавних высказываний своих чуть ли не главных партнёров.

Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен ФРГ за дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, но разочарован прозвучавшими вместе с ними заявлениями.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению России от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", - написал Кулеба у себя в Twitter.

При этом министр не стал делать громких заявлений о возможном разрыве отношений с Германией на фоне звучащих оттуда неприятных для Украины высказываний. Дипломат лишь ограничился расплывчатой формулировкой, заявив, что немецкие партнёры должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.

Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров ушёл и никогда не вернётся в состав Украины. Это факт, подчеркнул вице-адмирал.

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