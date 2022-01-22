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На Украине расстроились после заявлений Германии о Крыме

16:28
  • суббота
  • 22 января 2022

Киев разочарован поведением партнёров

В Киеве разочарованы прозвучавшими в Германии заявлениями о невозможности возвращения Крыма. Министр иностранных дел Украины отметил целый ряд недавних высказываний своих чуть ли не главных партнёров.

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Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен ФРГ за дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Донбассе, но разочарован прозвучавшими вместе с ними заявлениями.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению России от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", - написал Кулеба у себя в Twitter.

При этом министр не стал делать громких заявлений о возможном разрыве отношений с Германией на фоне звучащих оттуда неприятных для Украины высказываний. Дипломат лишь ограничился расплывчатой формулировкой, заявив, что немецкие партнёры должны прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.

Ранее командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров ушёл и никогда не вернётся в состав Украины. Это факт, подчеркнул вице-адмирал.

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