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Собянин рассказал о реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова

17:22
  • суббота
  • 22 января 2022

Она завершится к 100-летию клуба "Торпедо"

К 100-летию футбольного клуба "Торпедо" в Москве завершится реконструкция легендарного стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.
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Новая арена сможет принимать матчи РФС и УЕФА. Над трибунами, рассчитанными на 15 тысяч мест, появятся козырьки для защиты болельщиков от непогоды. На знаменитой "лестнице славы" разместят музей истории клуба, сообщил детали реконструкции Собянин.

Вокруг стадиона будет активно развиваться территория Даниловского района. Там уже открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для занятий разными видами спорта и футбольным манежем.

В дополнении к нему на Восточной улице появится школа на тысячу учеников, а на Ленинской Слободе построят новую поликлинику. Также начаты работы на Симоновской набережной. Новый маршрут соединит спортивный кластер и жилые кварталы с Третьим транспортным кольцом.

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