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Задержан подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского

18:26
  • суббота
  • 22 января 2022

Двое других сумели скрыться

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского. Всего напавших на женщину было трое.
Адвокат Жорин увидел нестыковки в ограблении вдовы Градского

Оперативники считают, что одним из причастных к этому громкому преступлению может быть 25-летний гражданин Таджикистана Ромиз А. Личность второго преступника пока не установлена, а третий нападавший успел уехать в Казахстан, пишет Telegram-канала 112.

Вдова  музыканта Марина Коташенко сообщила, что 16 января на неё напали грабители. Инцидент произошёл в подмосковном Наро-Фоминске. Женщина ехала на своей машине, когда в неё специально врезался автомобиль с грабителями. Они заставили её вернуться домой, где Коташенко передала им 100 миллионов рублей.

В звёздной тусовке сразу же поползли слухи, что нападение было инсценировано, чтобы вывести часть денег Градского из-под дела о наследстве. Подозрительным показался тот факт, что вдова певца сообщила в полицию о нападении лишь через шесть или семь часов. Позже оперативники обнаружена машину нападавших.

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