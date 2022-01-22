Задержан подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского

Двое других сумели скрыться

Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского. Всего напавших на женщину было трое.

Оперативники считают, что одним из причастных к этому громкому преступлению может быть 25-летний гражданин Таджикистана Ромиз А. Личность второго преступника пока не установлена, а третий нападавший успел уехать в Казахстан, пишет Telegram-канала 112.

Вдова музыканта Марина Коташенко сообщила, что 16 января на неё напали грабители. Инцидент произошёл в подмосковном Наро-Фоминске. Женщина ехала на своей машине, когда в неё специально врезался автомобиль с грабителями. Они заставили её вернуться домой, где Коташенко передала им 100 миллионов рублей.

В звёздной тусовке сразу же поползли слухи, что нападение было инсценировано, чтобы вывести часть денег Градского из-под дела о наследстве. Подозрительным показался тот факт, что вдова певца сообщила в полицию о нападении лишь через шесть или семь часов. Позже оперативники обнаружена машину нападавших.

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