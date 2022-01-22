Куба смягчила коронавирусные ограничения для российских туристов

Сертификаты о вакцинации больше не нужны

Куба отменила сертификаты о вакцинации и тесты для российских туристов. Правила действуют только для гостей в составе туристических групп.

Как сообщили ТАСС в посольстве Кубы в Москве, это решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, а также с высоким уровнем вакцинации местного населения. Прививку от коронавируса на Кубе получили более 90% жителей.

За два года с момента начала пандемии на Кубе заразились коронавирусом 1 015 203 человека, умерли 8 353 кубинца.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил обязательное ношение масок в общественных местах, удалённую работу и ковидные паспорта.

В других странах Европы, напротив, ужесточают коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости, связанного с распространением омикрон-штамма.

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