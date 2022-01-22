Госдеп опроверг информацию об эвакуации дипломатов с Украины

Об этом пишут американские СМИ

Госдепартамент США не подтверждает тиражируемую многими СМИ информацию о начале экстренной эвакуации семей дипломатов с Украины. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдепа, анонсировать на этот счёт пока нечего.

"Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Если будет принято решение о изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация", - заявили в Госдепе.

Ранее журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на чиновников США сообщил, что эвакуация семей сотрудников американского посольства в Киеве начнётся 24 января. Об этом репортёр написал у себя в Twitter.

Истерику с возможной эвакуацией дипломатов из Киева связывают с якобы агрессивными планами Москвы развязать войну с Украиной. Два месяца назад об этом начали писать американские газеты, потом тему подхватили западные политики. В Москве не раз заявляли об отсутствии каких-либо военных планов на Украине, а движение войск по территории России называли внутренним делом государства.

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