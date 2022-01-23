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Крым и Кубань накрыли мощные снегопады

10:11
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Коммунальные службы работают круглосуточно

Мощный циклон не желает покидать Кубань и Крым. Краснодарский край утопает в снегу. В Горячем ключе люди не смогли выйти из поезда из-за осадков и штормового ветра. Работникам станции пришлось расчищать полуметровые сугробы на путях и сбивать наледь со ступеней и дверей вагонов.
В московских аэропортах из-за снегопада отменены десятки рейсов

Сегодня снова закрыт аэропорт Краснодара. Техника не справляется с расчисткой полос. Приостановлено движение через Шаумянский перевал. Там уже застряли легковые машины и большегрузы. Для водителей организовали пункты обогрева, сообщает "ТВ Центр".

Штормовое предупреждение действует и в Крыму. Перекрыт горный серпантин Ай-Петри в обе стороны. Причина - мощный снегопад.  Сегодня жителей полуострова ждет ещё и понижение температуры до минус 10 градусов.

Заметает и Самарскую область. В столице региона побит рекорд зимы - выпало почти полторы нормы осадков. Зато центральной России погода дала передышку - на несколько дней сюда заглянет антициклон.

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