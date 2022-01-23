В России заявили о возможности новых провокаций со стороны США

Фейки в СМИ появляются ежедневно

Москва не исключает военных провокаций со стороны Вашингтона и киевского режима. Об этом заявил российский МИД. Кроме того, в нашем внешнеполитическом ведомстве призвали Лондон прекратить распространение дезинформации о якобы желании России привести к власти на Украине лояльное правительство.

Ещё один фейк о просьбе лидера КНР к Москве не начинать войну во время Олимпиады пришлось опровергать уже Китаю. Однако США и НАТО продолжают нагнетать истерию вокруг мифического вторжения России на Украину, сообщает "ТВ Центр".

В западных странах уже несколько месяцев из каждого утюга слышно, что Россия неизбежно нападёт на Украину. Сообщалось даже, что председатель КНР Си Цзиньпин "мог попросить" Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдёт в феврале. Статью прочитала Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа.

Агентство Bloomberg давно уже перестало быть чем-то самостоятельным. А теперь ещё и приличным. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. А теперь правда: ни российских, ни китайских (пусть даже анонимных) источников эта информационная помойка не приводит.

Если же верить фактам, то США совершенно не стесняются вооружать Киев. Едва Лавров и Блинкен пожали друг другу руки в Женеве, как в аэропорт "Борисполь" прибыла партия летального оружия и боеприпасов общим весом почти на 100 тонн. В обратную сторону, якобы, хотели бы уехать американские дипломаты.

Немецкие СМИ пишут о проработке планов по вывозу из Киева семей дипломатов посольства Германии. Впрочем, всё это - громкие заголовки. В Незалежной опасаются, что Запад специально нагнетает, но в целом готов пойти на уступки по украинскому вопросу.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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