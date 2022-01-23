ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийского посёлка

11:09
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Люди получили продуктовые наборы

Сотрудники российского Центра по примирению доставили партию гуманитарных грузов в сирийский посёлок Эль-Тартап, а военные медики провели приём населения. Многие семьи потеряли кормильцев во время войны и любая помощь им крайне необходима.
Российские саперы разминировали более 17 тысяч зданий в Сирии

Ранним утром колонна российского центра по примирению враждующих сторон отправляется из восточно-сирийского города Камышлы в населённый пункт Эль-Тартап. Под охраной двух БТР - автомобили с гуманитарным грузом и медицинский под названием "Линза".

Проходит немногим меньше часа и колонну возле школы уже встречает толпа жителей селения. О том, что в Эль-Тартап приедут русские, местные власти предупредили заранее. Собрали списки нуждающихся в помощи и совместно с нашими военными наметили точки для работы, сообщает "ТВ Центр".

В посёлке 800 жителей, много детей и пожилых. Каждый получает по два пакета, в которых полный набор самых основных продуктов, всего около 10 килограммов - хватит не на один день. Серьёзная помощь для семей, где потеряли кормильцев или хозяйства были разрушены во время войны.

Пока на улице идёт раздача продуктов, в одном из классов школы наши военные медики принимают пациентов. В Эль-Тартапе никогда не было больницы и людям приходилось ездить в город. А это - время и деньги, которых сейчас особенно не хватает. Поэтому узнав о приеме российских специалистов, многие поспешили к врачам.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Гумпомощь жителям Сирии
Гумпомощь жителям Сирии
Гумпомощь жителям Сирии
Гумпомощь жителям Сирии
Гумпомощь жителям Сирии
Гумпомощь жителям Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.