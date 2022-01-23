Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям сирийского посёлка

Люди получили продуктовые наборы

Сотрудники российского Центра по примирению доставили партию гуманитарных грузов в сирийский посёлок Эль-Тартап, а военные медики провели приём населения. Многие семьи потеряли кормильцев во время войны и любая помощь им крайне необходима.

Ранним утром колонна российского центра по примирению враждующих сторон отправляется из восточно-сирийского города Камышлы в населённый пункт Эль-Тартап. Под охраной двух БТР - автомобили с гуманитарным грузом и медицинский под названием "Линза".

Проходит немногим меньше часа и колонну возле школы уже встречает толпа жителей селения. О том, что в Эль-Тартап приедут русские, местные власти предупредили заранее. Собрали списки нуждающихся в помощи и совместно с нашими военными наметили точки для работы, сообщает "ТВ Центр".

В посёлке 800 жителей, много детей и пожилых. Каждый получает по два пакета, в которых полный набор самых основных продуктов, всего около 10 килограммов - хватит не на один день. Серьёзная помощь для семей, где потеряли кормильцев или хозяйства были разрушены во время войны.

Пока на улице идёт раздача продуктов, в одном из классов школы наши военные медики принимают пациентов. В Эль-Тартапе никогда не было больницы и людям приходилось ездить в город. А это - время и деньги, которых сейчас особенно не хватает. Поэтому узнав о приеме российских специалистов, многие поспешили к врачам.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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