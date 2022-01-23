На АЭС "Фукусима" произошла авария

Утечку охлаждающего раствора заметили ещё неделю назад

На аварийной АЭС "Фукусима" в Японии произошла утечка охлаждающего раствора. Его используют для создания ледяной стены, которая блокирует приток грунтовых вод под пострадавшие энергоблоки.

Падение уровня жидкости в резервуарах обнаружили ещё на прошлой неделе, но только сейчас сообщили, что вылилось примерно четыре тонны раствора.

Скорее всего, это произошло из-за повреждённого участка трубы. По оценке специалистов, стена сможет удерживать грунтовые воды ещё несколько месяцев. На "Фукусиме" экстренно устраняют последствия аварии, сообщает "ТВ Центр".

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