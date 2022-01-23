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Олимпийские деревни в Пекине начали приём гостей

12:38
  • воскресенье
  • 23 января 2022

До открытия Игр остаётся менее двух недель

Олимпийские деревни в Пекине сегодня приступили к работе и начали принимать гостей.  До открытия зимней Олимпиады осталось менее двух недель.
В Пекине ввели жёсткие ограничения перед Олимпиадой

Учитывая масштаб мероприятия, к вопросам безопасности в Поднебесной подошли максимально серьёзно. Строгий порядок установлен для делегаций: сразу после выхода из самолёта всем гостям предстоит пройти усиленный эпидемический контроль, а затем специальные автобусы отвезут атлетов и тренеров к месту проживания.

Три кластера образуют так называемый пузырь. Покидать его запрещается, а внутри можно перемещаться только по заданным маршрутам - от Олимпийской деревни до стадионов и тренировочных центров, сообщает "ТВ Центр".

Антиковидные ограничения разработали для зрителей на трибунах. К слову, следить за играми вживую смогут только граждане Китая, иностранных болельщиков, как и волонтёров, не пустят.

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Олимпийские деревни в Пекине начали приём гостей
Олимпийские деревни в Пекине начали приём гостей
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