В Красноярском крае жители устали от тлеющей свалки

Они обратились в прокуратуру

Жители посёлка Таёжный Красноярского края бьют тревогу. Улицы заволокло едким дымом, люди задыхаются от постоянного запаха гари. Урон экологии наносит неправильная утилизация отходов на местной лесопилке. Предприятие на жалобы никак не реагирует, и устранять нарушения не торопится. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре.

По улицам поселка Таежный машины не едут, а словно пробираются наощупь сквозь густую пелену. Но это не туман, а гарь. Едкий дым так плотно застилает дома, что их очертания едва можно разглядеть даже с воздуха. Уже месяц Таёжный в плену тлеющих на свалке отходов - горбыля и опилок, которые остаются после переработки леса, сообщает "ТВ Центр".

Жалобы в местную администрацию не помогли, огромные костры продолжали регулярно вспыхивать. Местные жители пытались самостоятельно взять свалку под охрану, но поймать за руку пироманов не удалось.

В Минэкологии края уверены, что поджигают свалку те же предприниматели, которые занимаются переработкой леса. Так дешевле утилизировать отходы. Да и сама пилорама находится на соседнем участке. Никаких расходов на сложную логистику.

Экологи не раз выдавали коммерсантам предписания - устранить нарушения, но всё безрезультатно. Пришлось обращаться в прокуратуру. Потушить такие свалки, говорят в районной администрации, практически невозможно. Но в последние два дня ситуация не много улучшилась. Власти пригнали тяжёлую технику, и бульдозеры начали разгребать тлеющие отходы. Так, горбыль и опилки быстрее выгорят.

Прокуратура же не намерена ограничиваться только составлением административных протоколов. В арбитражный суд уже подано заявление с требованием изъять земельный участок у коммерсантов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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