Он фактически признал полуостров российским

Командующий ВМС Германии подал в отставку после высказываний о Крыме. Кай-Ахим Шёнбах ранее заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

Тем временем иностранную прессу наводнили русофобские публикации, поражающие своей абсурдностью: от амбиций Москвы на карте Европы до просьбы Пекина отложить вторжение на Украину на время Олимпиады.

Последнее - уже не просто фейк, а настоящая операция спецслужб США, так считают в нашем МИДе. Но дальше всех пошла Британия: на официальном уровне объявив о подготовке Москвой своего кандидата в президенты Украины.

20 февраля, после завершения олимпиады в Пекине. Именно такую дату нападения России на Украину озвучивает западным СМИ генерал-лейтенант украинской армии Александр Павлюк. Те радостно подхватывают и развивают тему, а ведь после Незалежной под раздачу попадёт и Прибалтика.

В случае захвата Украины Россия не остановится и пойдёт войной на страны Балтии. Причина - в отказе Украины от ядерного оружия. Мы до сих пор расплачиваемся за это решение.

Британская The Independent вещает своей аудитории от лица киевлян. Как те спасаются бегством от мифической российской агрессии.

Мы постоянно слышим, что русские размещают всё больше и больше солдат, танков в приграничной зоне. Мы читаем, что Путин хочет захватить Киев и поставить другое правительство.

Уважаемое, одно из ведущих поставщиков финансовой информации, агентство Bloomberg подмочило репутацию статьей о том, что лидер КНР якобы просил Владимира Путина не нападать на Украину хотя бы во время Олимпиады. В самом Китае статью назвали фейком.

Британские СМИ уже даже назначили Незалежной нового президента. Якобы им, несмотря на декларируемую Киевом независимость, должен стать ставленник Кремля - экс-депутат Рады Евгений Мураев. Имя, ранее не всплывавшее в публичном пространстве. В нашем МИДе это назвали чушью.

Распространённая МИД Британии дезинформация - ещё одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига.

Фото Мураева в образе агента 007, выложенные в соцсетях, очень взбудоражили Белый Дом. Ну, точно агент Кремля, решили там, и выразили обеспокоенность в связи с неподтвержденными сплетнями британского МИДа, сообщает "ТВ Центр".

Джо Байден с представителями своей администрации обсудил ситуацию вокруг Украины и предложения России по безопасности. На словах - сдерживание России и меры по деэскалации за счет дипломатии. На деле - на Украину отправляется помощь. Военная. В то время как Россия говорит об исполнении Минских соглашений и дипломатическом урегулировании конфликта на юго-востоке, запад накачивает Украину всевозможными ПЗРК и ракетами к ним.

Поставляя вооружения Украине, своих граждан США оттуда вроде бы как вывозят. Американские СМИ публикуют информацию о том, что их правительство начинает эвакуацию семей дипломатов из Незалежной. Аналогичные статьи вышли и в германских СМИ про граждан ФРГ. Официально обе страны пока это опровергают.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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