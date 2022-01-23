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Гинцбург: Пандемия не закончится с приходом "омикрона"

11:38
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Нужно вакцинировать 80% населения

Академик Александр Гинцбург заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" не станет выходом из пандемии. Глава Центра имени Гамалеи полагает, что широкое распространение новой мутации приведёт к появлению более опасных штаммов.
В Великобритании обнаружен ещё один штамм коронавируса

"Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы", - сказал Гинцбург в интервью  "Интерфаксу".

Для того, чтобы выйти из пандемии и защитить население страны нужно вакцинировать не менее 75-80% россиян, уверен учёный. В противном случае нельзя гарантировать, что не появится новый, более опасный штамм вируса.

Что касается опасности "омикрона" для людей из групп риска, то он опасен для них, как и прошлые штаммы, предупредил академик. 

Ранее некоторые учёные заявляли, что омикрон-штамм может стать последним в мутациях коронавируса и после его прихода в популяцию пандемия пойдёт на спад. Часть научного сообщества эту теорию не поддерживает.

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