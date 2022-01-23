В России начинаются испытания назальной вакцины "Спутник"

Она поможет сдержать распространение "омикрона"

Первая партия "Спутника-М" для подростков поступила в Санкт-Петербург, а уже на следующей неделе стартуют клинические испытания назальной вакцины. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеии, отметив, что её применение помогло бы сдержать распространение омикрон-штамма. Первые две фазы клинических испытаний займут три месяца. В них примут участие несколько сотен добровольцев, а на третьей назначат ещё от полутора до трёх тысяч.

По всей стране усилен контроль за соблюдением мер безопасности. В Москве проверки проходят в магазинах, ресторанах и на транспорте. Накануне множество нарушений обнаружили в одном из торговых центров. Сотрудники и посетители находились в здании без масок, либо носили их на подбородке. Теперь собственникам грозят крупные штрафы и закрытие заведения на 90 дней, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, количество заболевших омикроном в мире стремительно растёт. Во Франции накануне зафиксировали порядка 400 тысяч новых случаев, более половины из них приходится на новый штамм. Несмотря на это в стране не утихают протестные настроения. Накануне в десятках акций участвовали около 40 тысяч человек. Собравшиеся выступали против введения вакцинных пропусков, которые начнут действовать уже завтра.

Тысячи ковид-диссидентов вышли на улицы шведских городов. Наиболее массовая демонстрация состоялась в Стокгольме. Участники выкрикивали лозунги, поджигали петарды и запускали сигнальные ракеты. Однако обошлось без задержаний.

А в Лондоне - масштабный протест сотрудников Национальной службы здравоохранения. Манифестанты перекрыли улицу, на который находятся правительственные здания и попытались прорваться к резиденции премьер-министра Бориса Джонсона. Основное требование - отмена обязательной вакцинации медицинских работников.

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