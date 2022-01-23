Дело об ограблении вдовы Градского обрастает новыми подробностями

А было ли преступление?
Интрига недели - кто украл 100 миллионов рублей из загородного дома Александра Градского. Вдова артиста заявила, что деньги забрали неизвестные, угрожавшие оружием.
Впрочем, в этой истории очень много вопросов. Технически унести подобную сумму наличными в принципе несложно.
Если в рублях и крупными купюрами - это примерно вот сумка весом 20 килограммов. Если в валюте, вес и объём будут и того меньше.
В общем, преступники, если они вообще были, не напрягались. И именно лёгкость, с которой был реализован план, удивляет больше всего.
Виктор Прокушев разобрался в деталях громкого дела (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram