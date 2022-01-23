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Дело об ограблении вдовы Градского обрастает новыми подробностями

14:43
  • воскресенье
  • 23 января 2022

А было ли преступление?

Интрига недели - кто украл 100 миллионов рублей из загородного дома Александра Градского. Вдова артиста заявила, что деньги забрали неизвестные, угрожавшие оружием.

Адвокат Жорин увидел нестыковки в ограблении вдовы Градского
Задержан подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского

Впрочем, в этой истории очень много вопросов. Технически унести подобную сумму наличными в принципе несложно.

Если в рублях и крупными купюрами - это примерно вот сумка весом 20 килограммов. Если в валюте, вес и объём будут и того меньше.

В общем, преступники, если они вообще были, не напрягались. И именно лёгкость, с которой был реализован план, удивляет больше всего.

Виктор Прокушев разобрался в деталях громкого дела (смотрите видео).

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