Как рукописный текст превратить в настоящее искусство

23 января - День ручного письма
Сегодня отмечается Всемирный день ручного письма. Праздник, который в эпоху всеобщей компьютеризации выглядит архаизмом.
Большинство текстов давно уже печатают, а не пишут. И всё же человечество пока не собирается прощаться с ручками, перьями и карандашами, а также прочими принадлежностями, с которыми цивилизация неразрывно связана многие сотни лет.
Юлия Богоманшина выяснила о чём сегодня может поведать почерк и как превратить буквы в искусство (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram