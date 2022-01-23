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Как рукописный текст превратить в настоящее искусство

15:23
  • воскресенье
  • 23 января 2022

23 января - День ручного письма

Сегодня отмечается Всемирный день ручного письма. Праздник, который в эпоху всеобщей компьютеризации выглядит архаизмом.

Большинство текстов давно уже печатают, а не пишут. И всё же человечество пока не собирается прощаться с ручками, перьями и карандашами, а также прочими принадлежностями, с которыми цивилизация неразрывно связана многие сотни лет.

Юлия Богоманшина выяснила о чём сегодня может поведать почерк и как превратить буквы в искусство (смотрите видео).

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