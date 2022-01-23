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Провокация в Донбассе: украинские диверсанты похитили ополченца

13:46
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Военнослужащего ЛНР могут пытать

Первая серьёзная провокация на линии разграничения в Донбассе в наступившем году. Украинские силовики похитили военнослужащего Луганской народной республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Киев подготовил диверсионные группы для атаки в Донбассе

По его данным, похищение совершила диверсионная группа в районе Светлодарской дуги. Установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, выдвинулся на проверку местности. После этого связь с ним прервалась.

В Народной милиции ЛНР не исключили, что похищенного военного могут пытать и подвергать воздействию различных препаратов, чтобы заставить дать ложные показания, сообщает ТАСС.

Обострение ситуации в Донбассе началось после появления в западной прессе утверждений о подготовке Москвой военной операции против Украины. В России не исключают, что Киев при поддержке своих союзников может устроить провокации в Донбассе с целью вынудить Москву вмешаться в конфликт.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые передвижения войск по территории свой страны, что так волнует Запад – внутреннее дело государства.

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