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Британия грозит России новыми санкциями

16:15
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Лондон снова бездоказательно обвиняет Москву

Лондон пригрозил Москве новыми санкциями за действия, которых нет. Британия утверждает, что Россия хочет установить, как выражаются в Форин-офисе, марионеточный режим в Киеве.
МИД России ответил на новую провокацию США и НАТО

МИД Британии заявил о намерениях Москвы привести к власти на Украине лояльного ей лидера. Одним из возможных кандидатов на эту роль в Лондоне назвали экс-депутата Рады Евгения Мураева. Сам он уже назвал эти утверждения фейком.

Тем не менее, заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб сказал, что в этом случае для России наступят серьёзные последствия. "Мы стоим плечом к плечу и заявляем, что Россия столкнётся с очень серьёзными последствиями, если попытается вторгнуться, а также установить марионеточный режим", - заявил политик.

Два месяца назад в западной прессе появились бездоказательные обвинения в адрес России о подготовке военной операции против Украины. В Москве не исключили, что Киев при поддержке своих союзников может устроить провокации в Донбассе с целью вынудить Москву вмешаться в конфликт.

Российские официальные лица не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые передвижения войск по территории свой страны, что так тревожит западное сообщество – внутреннее дело государства.

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