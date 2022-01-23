Дети закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Ответственность понесут родители

Баловство детей стало причиной составления административного протокола в отношении их родителей. Во время игр на Марсовом поле в Санкт-Петербурге дети снегом затушили Вечный огонь.

"Сотрудники полиции составили административный протокол на женщину, чьи дети затушили Вечный огонь на Марсовом поле", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл днём 22 января. Полицейские установили личности детей и привлекли к ответственности их мать, 1987 года рождения.

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