Елену Проклову ждёт долгое восстановление после инсульта

Актрису перевели в реабилитационный центр

Елена Проклова оправилась после недавнего инсульта, но теперь ей предстоит долгий процесс восстановления. Чтобы развеять все слухи и домыслы, актриса сама рассказала о своём состоянии после удара.

Она сообщила РИА Новости, что сейчас находится не в больнице, а в реабилитационном центре, её состояние улучшается. "Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью", - сказала Проклова.

Врачи сказали ей, что теперь нужно будет делать очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию. Актрису ждёт долгий восстановительный период, после которого медики проведут повторное обследование.

На прошлой неделе 68-летняя актриса была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату.

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