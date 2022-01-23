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Собянин сообщил о запуске в Москве проекта "Город заданий"

15:45
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Он будет способствовать улучшению городской среды

В Москве запущен новый электронный проект "Город заданий". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

Пользователи этой платформы смогут принять участие в улучшении городской среды. Для этого необходимо выполнять различные онлайн- и офлайн-задания. Над ними работали органы исполнительной власти.

Собянин привёл примеры таких заданий - сдача на утилизацию новогодних ёлок, работа с системой городского видеонаблюдения, фотосъёмка различных объектов на территории Москвы, проведение опросов в парках.

За выполнение заданий москвичи получат баллы, которые можно потратить в магазине поощрений популярной среди горожан платформы "Активный гражданин".

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