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Россия поставила на место провокаторов в Донбассе

18:14
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Будет жёсткий ответ

Россия не будет терпеть провокации против своих граждан в Донбассе. Об этом заявил глава нашей делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Провокация в Донбассе: украинские диверсанты похитили ополченца

"Всё четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Это только собаки тявкают. Волк он кусает, и всё", - заявил дипломат в эфире YouTube-канала "Изолента Live".

Гаврилов полагает, что Киев при поддержке своих западных союзников хочет прикрыть возможные провокации и обвинить Россию в намерении вторгнуться. Подобные заявления звучали на Смоленской площади не раз. 22 января представитель дипведомства Мария Захарова сообщила о риске информационных и военных провокаций со стороны Вашингтона и Киева.

Сегодня на линии разграничения в Донбассе украинские силовики похитили военнослужащего ЛНР. Это сделала диверсионная группа в районе Светлодарской дуги.

Ранее в Москве не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые передвижения войск по территории свой страны, что так волнует Запад в последние месяцы – внутреннее дело государства.

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