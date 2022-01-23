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Бастрыкин дал поручения после серии нападений бродячих собак на людей

17:28
  • воскресенье
  • 23 января 2022

Такие происшествия участились в регионах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах. Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитата, в предложениях должны быть учтены эффективные механизмы предупреждения подобных трагедий и система контроля за их исполнением.
В Забайкалье бродячие собаки загрызли 7-летнюю девочку

Проблеме нападения бездомных собак на людей не уделяется должного внимания, в некоторых регионах чиновники её игнорируют. Бастрыкин считает, что для предупреждения трагедий нужно ужесточить региональное и федеральное законодательства.

Глава Следственного комитета указывает на пять фактов нападения собак, произошедших в прошлом году только в Забайкальском крае. В этом году проводится несколько процессуальных проверок по фактам нападения собак на детей. Информация о подобных случаях приходит и из других регионов.

Накануне в Забайкалье стая бездомных собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Инцидент произошёл в селе Домна Читинского района. В полицию поступило сообщение об исчезновении ребёнка. Спустя полчаса спасатели и полицейские нашли тело девочки со следами нападения животных.

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