Бастрыкин дал поручения после серии нападений бродячих собак на людей

Такие происшествия участились в регионах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в регионах. Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитата, в предложениях должны быть учтены эффективные механизмы предупреждения подобных трагедий и система контроля за их исполнением.

Проблеме нападения бездомных собак на людей не уделяется должного внимания, в некоторых регионах чиновники её игнорируют. Бастрыкин считает, что для предупреждения трагедий нужно ужесточить региональное и федеральное законодательства.

Глава Следственного комитета указывает на пять фактов нападения собак, произошедших в прошлом году только в Забайкальском крае. В этом году проводится несколько процессуальных проверок по фактам нападения собак на детей. Информация о подобных случаях приходит и из других регионов.

Накануне в Забайкалье стая бездомных собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Инцидент произошёл в селе Домна Читинского района. В полицию поступило сообщение об исчезновении ребёнка. Спустя полчаса спасатели и полицейские нашли тело девочки со следами нападения животных.

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