Всему виной слова Бари Алибасова-младшего

Лидия Федосеева-Шукшина спешно покидает дом престарелых. Она пробыла там всего несколько дней.

О том, что 83-летняя актриса возвращается домой, порталу PopCornNews рассказала адвокат семьи Шукшиных, Юлия Вербицкая-Линник. Она назвал причину, по которой Лидия Николаевна покидает дом престарелых.

Оказывается, это произошло после скандального заявления Бари Алибасова-младшего, который сказал, что готов жениться на артистке, лишь бы забрать её из пансионата.

"Закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым её выставляют в таком не всегда приглядном свете", - сообщила юрист.

Два дня назад Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых. Туда её определила младшая дочь Ольга. Актриса попала в тот же дом престарелых, где несколько месяцев находился Леонид Куравлёв. На днях его перевели в хоспис.

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