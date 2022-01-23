В США назвали причину для объявления новых санкций против России

Разъяснения дал глава Госдепа

США решили не вводить санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Госсекретарь Энтони Блинкен полагает, что немедленное введение новых санкций привело бы к утрате их сдерживающего эффекта. При этом в Вашингтоне в очередной раз не упустили случай заявить о пресловутой российской агрессии.

"Главная цель санкций - это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект", - сказал глава американской дипломатии в интервью телеканалу CNN. Таким образом, Блинкен дал понять, что Вашингтон введёт санкции по факту каких-либо действий Москвы.

Он отметил, что все те меры, которые принимают сейчас США и их союзники, призваны сдержать и побудить Россию отказаться от агрессивных действий, параллельно добиваясь дипломатического разрешения сложившейся ситуации.

Тем временем Лондон пригрозил Москве новыми санкциями за действия, которых нет. Британия утверждает, что Россия хочет установить на Украине свою власть. МИД Британии заявил о намерениях Москвы привести к власти в Киеве лояльного ей лидера.

Около двух месяцев назад в американской прессе появились бездоказательные обвинения в адрес России о подготовке военной операции против Украины. В Кремле не раз заявляли, что никаких планов по вторжению на Украину нет, а любые передвижения войск по территории свой страны, что так тревожит США и НАТО – внутреннее дело государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram