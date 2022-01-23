Назван один симптом, по котрому можно выявить заражение омикрон-штаммом

Открытие сделали учёные из США

Американские врачи назвали способ выявить заражение "омикроном" без тестов. Оказывается, это можно сделать самостоятельно и всего по одному симптому.

Специалист по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг в эфире телеканала NBC News перечислила основные симптомы омикрон-штамма. Это - кашель, заложенность носа, насморк и усталость. При этом у заразившихся никогда не теряются ни вкус, ни обоняние.

Но даже при лёгких инфекциях боль в горле остаётся наиболее часто встречающимся симптомом. Он и есть тот единственный признак заражения омикрон-штаммом.

Штамм "омикрон" впервые был выявлен на юге Африки в ноябре прошлого года. Он стремительно начал распространяться по миру и сейчас стал доминирующим в большинстве стран. Учёные полагают, что на "омикроне" пандемия коронавируса может закончиться, так он не вызывает тяжёлых осложнений болезни.

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