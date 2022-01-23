Президент Армении Саркисян подал в отставку

Он занимал этот пост с апреля 2018 года

Президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он назвал это решение не эмоциональным, а исходящим из определенной логики.

"Президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.

Армену Саркисяну 68 лет. Он занимал пост президента Армении c 9 апреля 2018 года. По образования Саркисян – учёный-физик, он окончил Ереванский госуниверситет и там же защитил звание кандидата физико-математических наук.

Саркисян преподавал в Кембриджском университете, был послом Армении в Великобритании и Бельгии. В 1996-97 годах возглавлял правительство Армении. 2 марта 2018 года избран президентом страны.

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