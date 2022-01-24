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Военные из Амурской области направились на учения в Белоруссию

08:32
  • понедельник
  • 24 января 2022

Маневры "Союзная решимость - 2022" пройдут в два этапа

Из Амурской области в Белоруссию отправлен эшелон с российскими военнослужащими и техникой. Переброска проводится для проведения совместных учений в рамках масштабной проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает "ТВ Центр".

Погрузка техники на железнодорожные платформы проходила ночью. И несмотря на 25-градусный мороз, операция прошла в штатном режиме, строго по графику.

Как уточнили в нашем Минобороны, учения "Союзная решимость - 2022" пройдут в два этапа. До 9 февраля планируется передислокация и группировка войск. А затем, согласно сценарию, военнослужащие должны взять под охрану важнейшие государственные и стратегические объекты, пресечь проникновение на территорию Белоруссии групп боевиков, перекрыть каналы поставок оружия и уничтожить диверсантов. В маневрах также будет задействована авиация и системы ПВО.

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