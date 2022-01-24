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Самолет МС-21-300 прибыл в Якутск для новых испытаний

08:46
  • понедельник
  • 24 января 2022

Лайнер протестируют в условиях низких температур

Один из опытных образцов новейшего российского самолета МС-21-300 совершил в воскресенье перелет из подмосковного Жуковского в Якутск, преодолев 5 тысяч километров.
Самолёт МС-21-300 с композитным крылом совершил первый полёт

Там авиалайнер испытают в условиях низких температур, после чего он получит расширенный сертификат. Ранее системы самолета были успешно протестированы на стендах в температурном режиме до минус 55 градусов, сообщает "ТВ Центр".

До конца этого года первые серийные машины планируют передать в эксплуатацию авиаперевозчику. МС-21-300 - лайнер нового поколения вместимостью от 163 - 211 пассажиров. Ключевая его особенность - крыло из российских композитных материалов. Также уже проходят летные испытания с новым российским двигателем.

С 2024 года планируется выпускать эти самолеты полностью с отечественными комплектующими.

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