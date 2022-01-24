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Госдеп объявил эвакуацию граждан США с Украины

08:23
  • понедельник
  • 24 января 2022

Американское посольство в Киеве пока продолжает работу

Семьи сотрудников посольства США в Киеве должны покинуть Украину. Американским госслужащим предоставили право выбора: при желании они также могут вернуться домой. Такое предписание выдал госдепартамент США.
Госдеп опроверг информацию об эвакуации дипломатов с Украины

"Госдепартамент разрешил добровольный отъезд... госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Насколько обоснованы эти предписания, в Вашингтоне обещают оценить в течение ближайших 30 дней. Посольство США в Киеве продолжает работу, в стране остается временный поверенный в делах США Кристина Квин. В госдепе подчеркнули, что это "необходимо для оказания поддержки Украине в непростой момент".

В заявлении госдепа отмечается: США исходят из того, что Россия может начать военные действия в любой момент. А тогда правительство США не сможет эвакуировать своих граждан. В Вашингтоне заявляют, что Москва намеревается "тем или иным способом сменить правительство" в Киеве. При этом признают, что наверняка утверждать этого не могут, передает ТАСС.

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