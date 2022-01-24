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Рекордный снегопад накрыл Кубань

08:23
  • понедельник
  • 24 января 2022

Непогода продолжается уже третий день

Из-за непогоды в Мурманской области снова закрывают проезд по автотрассам. Регион еще не успел оправиться от предыдущего мощного циклона. В понедельник опять метель, ветер с порывами до 24 метров в секунду. На дорогах заносы, гололед, плохая видимость.

Заметает и юг России. На Кубани снегопад не прекращается третий день. Аэропорт Краснодара только утром возобновил работу. В минувшие сутки отменили 13 рейсов, более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы. Для школьников сегодня объявлен дополнительный выходной. Штормовое предупреждение действует и в Крыму.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина

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