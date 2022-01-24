РБК: налог на вклады свыше миллиона рублей затронет россиян с меньшими сбережениями

В качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов

Налог на доходы с депозитов граждан России на вклады свыше миллиона рублей по итогам 2021 года может частично распространиться на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тысячи рублей.

Как сообщает РБК, это стало возможным из-за удвоения за год ключевой ставки Центробанка и роста банковских ставок. По закону, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн рублей.

Как уточнила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, по результатам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей.

В пресс-службе Федеральной налоговой службы уточнили, что величина вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет.

При этом налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода, сообщает РБК.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что российские власти не планируют новые повышения налогов. Глава Минфина подчеркнул, что в его ведомстве нет планов по повышению налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

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