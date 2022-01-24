Иммунолог назвал срок завершения пандемии коронавируса

При этом эксперт признал, что спрогнозировать окончание новой волны сложно

Пандемия коронавирусной инфекции закончится в текущем 2022 году. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По словам эксперта, "в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно".

Что касается штамма "омикрон", Жемчугов предложил ставить во главу угла не максимальные показатели прироста выявленных зараженных, а дифференциацию заболевания на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением заболевания могли лечиться амбулаторно, а система здравоохранения не была бы перегружена излишней госпитализацией.

При этом эксперт признал, что спрогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с "омикроном", в России сложно из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту страны.

Тем не менее, Жемчугов выразил уверенность в том, что задачей "омикрона" является массивный "засев" планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус "найдет" нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно очаговая инфекция, подобная, например, лихорадке Эбола, сообщает РИА Новости.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что к концу января — началу февраля заболеваемость коронавирусом в России, вызванная штаммом "омикрон", пойдет на спад.

Однако председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил мнение, что предположения о скором спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России преждевременны. Парламентарий заявил, что "по сути дела мы только стоим в начале пятой волны", в связи с чем "расслабляться здесь нельзя".

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