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В Омской области подростки сознались в тройном убийстве

08:22
  • понедельник
  • 24 января 2022

Жертвами стали члены семьи

Два подростка, задержанные по подозрению в убийстве родителей и ребенка в селе Юрьевка в Омской области, сознались в совершении преступления. Об этом в понедельник, 24 января, рассказали в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.
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По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были настроены против ее дружбы с ним — из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать.

После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности.

Проведенные с целью проверки первоначальных показаний следственные действия подтвердили, что девочка скрывает известные ей обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее. На допросах подростки сознались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц). Следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на официальном сайте СУ СКР по Омской области.

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