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Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Москве к выходным

08:42
  • понедельник
  • 24 января 2022

Сильные осадки не прогнозируются

К концу наступившей недели в столичном регионе прогнозируется потепление. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Эксперт отметил, что к выходным метеорологи ожидают повышение температуры воздуха до минус двух-четырех градусов днем 29 и 30 января.

В целом погода в Центральном федеральном округе на наступившей неделе прогнозируется достаточно однородная, рассказал Вильфанд. При этом сильных снегопадов в течение рабочей недели не ожидается, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что циклон с Северной Атлантики преодолел Скандинавию и добрался до российской столицы. В ближайшие дни в городе может выпасть треть месячной нормы осадков. Из-за ненастья и гололедицы объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

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