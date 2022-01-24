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Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего в центре Петербурга здания

08:56
  • понедельник
  • 24 января 2022

С огнем борются 95 пожарных

Более семи десятков жильцов спасены из горящего шестиэтажного жилого дома на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Сейчас возгорание локализовано. Пострадал, по предварительным данным, один человек.

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"Первоначальные действия были направлены на спасение людей, проверку квартир для того, чтобы не допустить гибели людей. Это удалось, к настоящему моменту у нас одна пострадавшая. В пункте временного размещения у нас сейчас 74 человека", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Санкт- Петербургу Алексей Аникин.

Сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме в центре Санкт-Петербурга поступило в ночь на 24 января. По данным ТАСС, по этому адресу находится памятник архитектуры - доходный дом А. Н. Перцова, построенный в 1910-1911 годах. В настоящее время пожар локализован на площади 300 квадратных метров.

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