Собянин рассказал о тестировании приложения "Парковки Москвы" в Санкт-Петербурге

Уже есть первые итоги

Сергей Собянин подвел первые итоги тестирования нового приложения "Парковки Москвы" в Санкт-Петербурге. Оно стартовало в декабре прошлого года.

По словам мэра, в проекте принимают участие свыше 900 добровольцев. За 3 недели тестирования они оплатили более 2 тысяч парковочных сессий. Чаще всего машины парковались вблизи Литейного и Невского проспектов. Собянин подчеркнул, что средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга.

"Приложение "Парковки Москвы" - надежное и удобное, и его запуск в других городах мог бы упростить жизнь многим автомобилистам-путешественникам. Например, сегодня в системе московского парковочного пространства зарегистрировано более 125 тыс. автомобилей с питерскими номерами. Можно предположить, что не меньше москвичей регулярно ездят на машине в Санкт-Петербург", - написал мэр на своем сайте.

Тестирование продлится до конца января. После доработки программного обеспечения оплатить парковку на берегах Невы можно будет в основной версии приложения "Парковки Москвы".

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