Число заражений коронавирусом в мире превысило 351 миллион

В США коэффициент смертности составил более 2,5 тысяч на миллион жителей

Более 351 миллиона человек заразились коронавирусом в мире за время пандемии. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 24 января, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 351 069 733. За время пандемии скончались от связканных с COVID-19 заболеваний 5 596 593 пациента.

На первом месте по количеству заболевших – Соединенные Штаты. Здесь выявлено 70 699 416 случаев заражения. На втором месте – Индия, где зафиксировано 39 257 080 случаев заболевания. В Бразилии, которая на третьем месте в списке, зарегистрировано 24 054 405 зараженных коронавирусом, сообщает сайт университета. Коэффициент смертности на 1 миллион населения планеты составил к утру 24 января 720,3, а в США на 1 миллион жителей скончались 2 662 человека.

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